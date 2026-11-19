È morto a 91 anni Corrado Augias, conduttore, scrittore e firma storica de La Repubblica. Per oltre mezzo secolo ha tenuto compagnia agli italiani, portando in tv il suo garbo, la sua cultura e la sua saggezza. Con Telefono Giallo raccontò in Rai i casi irrisolti della cronaca italiana. Con Babele dedicò un intero programma ai libri.

Augias fu più volte ospite di Pordenonelegge. Nel 2016 presentò I segreti di Istanbul, l’anno dopo discusse di democrazia con Luciano Canfora. Nel 2020, al Capitol, presentò il suo ‘Breviario’ per un confuso presente. In quell’occasione descrisse il passaggio “dalla cultura della carta alla cultura digitale” come una rivoluzione dalla “rapidità istantanea” e dalla “diffusione planetaria”. Citò il calo delle tirature e la chiusura delle edicole. Il libro, diceva, sarebbe sopravvissuto anche sullo schermo. “Si perde molto ma si guadagna anche molto”.

Ma il legame con il FVG passò anche per Gorizia, Lignano e Aquileia. Nel 2012, a èStoria, ricevette il premio Il romanzo della storia. Nel 2015 il Premio Hemingway per la Letteratura. Nel 2025, all’Aquileia Film Festival, raccontò l’incontro tra civiltà di cui la città conserva le tracce.