Addio a Dorino Cantarutti, il partigiano “Verde” scomparso a 97 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Addio al partigiano Dorino Cantarutti. Nome di battaglia verde, era vicino a compiere i 98 anni. E’ morto il 16 febbraio nella Rsa di Cividale, dove era ricoverato negli ultimi tempi in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Cantarutti – noto come Doro – era una colonna dell’Anpi di Manzano, di cui era presidente onorario. Figura conosciutissima in paese anche per la sua pluridecennale attività lavorativa, fu tra i primi manzanesi a unirsi alle formazioni garibaldine nella primavera del 1944.

Diciassettenne fu arruolato nel Battaglione Manin della Divisione d’Assalto Garibaldi-Natisone e partecipò alle azioni di Nimis e di Molinis. Con il passaggio della Natisone alle dipendenze del IX Korpus, dovette sopportare le durissime condizioni ambientali e i momenti tragici della lotta di liberazione in Slovenia. Sempre presente nelle manifestazioni organizzate dalla’Anpi non aveva voluto mancare ad Ampezzo, alla visita del presidente Mattarella in occasione degli 80 anni della Carnia libera.

Dorino Cantarutti lascia i tre figli, Gianni, Giorgio e Alida.