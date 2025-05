Addio a Enzo Ferrari, l’allenatore di Zico

Il calcio friulano è in lutto per la scomparsa, a 82 anni, di Enzo Ferrari, il mister che ha allenato Zico nella sua prima stagione in bianconero. Ferrari era ricoverato dal 4 aprile all’ospedale di Udine per le complicazioni seguite ad un grave problema di salute.

Ferrari è stato giocatore e allenatore all’Udinese. Tra il 1974 e il 1976 fu ala sinistra nell’Udinese che giocava nel Girone A di serie C. Chiusa la carriera da calciatore nel 1978 a Conegliano, iniziò immediatamente quella da allenatore che lo fece approdare già nel 1979/80 sulla panchina dell’Udinese Primavera e l’anno successivo alla guida della Prima squadra in cui portò con sè promesse del calibro di Manuel Gerolin, Paolo Miano e Gianfranco Cinello. Nel 1983 accolse il grande Arthur Antunes Coimbra che allenò nel suo primo anno in Friuli. Con la squadra composta anche da altri grandi nomi come il Barone Franco Causio, Pietro Paolo Virdis e Edinho e futuri big come Massimo Mauro, Manuel Gerolin, Gigi De Agostini, ottenne il nono posto in classifica prima di lasciare il Friuli per l’esperienza al Saragozza. Proseguì poi la carriera di tecnico fino al 2001/02, chiudendo all’Arezzo.

Lascia la moglie Anna e i figli Marco e Laura.