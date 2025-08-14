  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
  Marcinelle
giovedì 14 Agosto 2025
Cronaca

Addio a Fabio e Danilo: sulle bare le maglie della squadra

Maniago ha dato l’addio a Fabio Rosa e Danilo Boz i 19enni calciatori morti nell’incidente in galleria.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Due bare vicine. Sopra ci sono le maglie autografate dai compagni di squadra. Uniti nella vita e nel calcio, uniti anche nel giorno dell’addio che la comunità di Maniago ha dato oggi pomeriggio a Fabio Rosa e Danilo Boz, i diciannovenni morti martedì scorso nel tragico incidente stradale avvenuto nella galleria Bus del Colvera tra Frisanco e la città dei coltelli.

Maniago si è fermata, per un giorno. Bandiere a mezz’asta all’esterno del Municipio, esercenti che hanno tenuto abbassate le saracinesche in segno di lutto. I due feretri arrivano alle 16 all’esterno di un duomo gremito di persone. All’esterno è stato allestito un maxi schermo. Ci sono i genitori dei due ragazzi, i parenti, la società del Maniago Vajont, con i suoi dirigenti e i calciatori di tutte le squadre; ci sono gli amici di sempre, i conoscenti, i sindaci dei comuni di Maniago, Frisanco, Vajont e Vivaro. Tra i banchi s’intravedono anche il padre e la madre di Andrea Zoccoletto, il conducente della Twingo dove, la sera del 5 agosto, viaggiavano i due giovani.

Difficile trattenere la commozione di fronte ad una tragedia che ha segnato profondamente la comunità. Difficile, soprattutto, accettare la morte di due 19enni che avevano ancora una vita davanti a loro.

I ricordi si susseguono.

Poi gli applausi, prima dell’ultimo abbraccio a Fabio e Danilo e alle loro famiglie.

