Addio a Franco Della Rossa, decano della politica udinese

Lutto nel mondo della politica udinese per la scomparsa di Franco Della Rossa, decano del consiglio comunale della città. Aveva 87 anni. Con i ruli di consigliere e assessore era stato a Palazzo D’Aronco dal 1975 e il 2018, con una unica pausa nel 1995 quando aveva deciso di non ricandidarsi dopo lo scioglimento del Psdi. In origine e fino alla fine della Prima Repubblica fu eletto come rappresentante del Partito socialdemocratico italiano, poi militò con altre formazioni tra cui Forza Italia e delle liste civiche. L’impegno politico e amministrativo lo ha visto particolarmente attivo nel settore della toponomastica per l’intitolazione di vie e piazze, ma anche nelle tematiche legate alla zona di Cormôr dove era nato e cresciuto. Molto forte era anche la sua passione per l’Udinese, della quale non si perdeva una partita. Per più volte Della Rossa è stato il più votato di tutto il consiglio. La prima nel ’75 per il Partito socialista democratico italiano, la seconda nel 1980 e poi ancora nel 1990 sempre con il Psdi. La data dei funerali non è stata ancora decisa.