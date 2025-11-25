Addio a Lorenzo Buffon, vinse cinque scudetti con il Milan

E’ morto per un arresto cardiaco nella sua casa di Latisana Lorenzo Buffon, leggendario personaggio del calcio italiano. Aveva 95 anni. A darne notizia la figlia Patricia, la quale ha comunicato che i funerali si svolgeranno in forma privata. Negli anni Cinquanta Buffon, nel ruolo di portiere, vinse cinque scudetti con il Milan, ma in carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina, Inter e della Nazionale con la quale fece 15 presenze. Buffon era salito anche agli onori delle cronache mondane perché nel 1958 aveva sposato Edy Campagnoli, la valletta di Mike Bongiorno, matrimonio poi finito con un divorzio. Lorenzo era cugino di secondo grado del nonno di Gigi Buffon. Negli anni Sessanta la FIFA lo inserì, insieme a Yashin, in una selezione mondiale All-Star dedicata ai portieri, a testimonianza del suo valore internazionale.