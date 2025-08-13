Addio a Luigino Saccavini, ex responsabile stampa dell’ospedale di Udine

Udine e Remanzacco piangono la scomparsa di Luigino Saccavini, per anni responsabile della comunicazione per l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, un ruolo che aveva svolto con grande professionalità e umanità anche nei confronti della nostra redazione.

Saccavini è deceduto all’età di 61 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Sei anni fa era stato colpito da un ictus che lo aveva debilitato, ma fino all’ultimo è stato assistito con straordinario affetto e dedizione dai suoi genitori, Sisto e Liliana. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante, sia in ambito professionale che civico. Dopo aver iniziato la sua carriera come funzionario del Campp, era passato all’Azienda sanitaria udinese. Le sue qualità intellettuali lo avevano portato a conseguire due lauree, dimostrando una grande sete di sapere.

Molti lo ricordano come un uomo dalla cultura sconfinata, cortese, sempre elegante e garbato, un autentico gentleman. Il suo impegno si era esteso anche al mondo politico e associativo locale, dove aveva ricoperto vari ruoli.

Il funerale sarà celebrato sabato 16 agosto 2025, alle ore 10, nella chiesa della frazione di Orzano, dove risiedeva.