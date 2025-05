Addio a Nino Benvenuti, leggenda del pugilato

E’ morto Nino Benvenuti, leggenda dello sport italiano, campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d’oro a Roma ’60. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. Nato il 26 aprile 1938 ad Isola d’Istria, all’epoca ancora territorio italiano, era cresciuto nella vicina Trieste.

Un campione sul ring, con il titolo mondiale dei superwelter dal 65′ al ’66 e dei medi tra ’67 e ’70. Un personaggio da copertina anche fuori dal quadrato. Per lui milioni di italiani si alzavano di notte per seguire alla radio i match con Emile Griffith al Madison Square Garden di New York, quando divenne anche l’eroe e il difensore degli italiani d’America.

“Addio a Nino Benvenuti, campione straordinario e simbolo di un’Italia fiera, coraggiosa, capace di rialzarsi”. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, sottolineando che “è stato uno dei più grandi pugili della nostra storia, ma anche molto di più: profondamente legato alle sue radici istriane, è stato un testimone instancabile della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, contribuendo a scrivere una storia che non era stata raccontata”.

“La scomparsa di Nino Benvenuti rende questa giornata molto triste per la nostra comunità – afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Oltre a essere stato uno dei più grandi campioni che la nostra terra abbia mai espresso, per la sua determinazione straordinaria, per la sua eleganza e per la sua classe dentro e fuori dal ring, Benvenuti è stato un esempio per intere generazioni”.

La camera ardente per Nino Benvenuti sarà aperta dalle 16.30 di domani, nel Salone d’Onore del Coni.