Addio ad Andrea Negro, l’artista che dipingeva con gli occhi

È morto questa mattina Andrea Negro, artista cividalese di 55 anni, da sempre simbolo di forza, determinazione e amore per la vita. Tetraplegico dalla nascita, Andrea aveva imparato a dipinge­re guidando con gli occhi la mano della sorella Barbara e dei nipoti, creando opere intense e colorate, capaci di parlare al cuore di chi le osserva.

La sua mostra personale “Parlare attraverso i colori”, inaugurata 3 anni fa a Cividale del Friuli, rappresenta uno dei momenti più significativi del suo percorso artistico e umano. Nel corso della sua vita, Andrea aveva anche scritto un libro e partecipato a numerosi incontri con studenti e insegnanti, raccontando insieme alla sorella Barbara la propria esperienza di resilienza e di comunicazione “oltre i limiti”. Il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi intervenuto all’inaugurazione della mostra, aveva definito la sua storia “un esempio di positività e coraggio, un invito a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà”.

Oggi, chi lo ha conosciuto e amato lo ricorda come un uomo che, anche attraverso la fragilità, sapeva donare agli altri forza, colore e vita.

La famiglia di Andrea ha fatto sapere che se n’è andato serenamente, ringraziano tutte le persone che gli sono stati accanto, dopo una vita in cui – dicono -sono stati soprattutto i bambini a trasmettergli la gioia di vivere.