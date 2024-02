Adescamenti online: le vittime hanno meno di 10 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono sempre più giovani le vittime che vengono adescate in internet. Ragazzini, anzi bambini che non hanno ancora compiuto 10 anni, ancora troppo inesperti per potersi difendere dalle numerose insidie che si nascondono nel web.

Dati allarmanti arrivano dal report annuale della polizia postale e delle comunicazioni nella giornata internazionale di sensibilizzazione per i rischi che comporta utilizzare internet.

In Friuli Venezia Giulia il fenomeno del cyberbullismo – e questo è rincuorante – è praticamente inesistente. Per contro, invece, casi di adescamento e sex extortion hanno fatto alzare – e non poco – il livello di attenzione tra i poliziotti che, ogni giorno, passano al setaccio la rete alla ricerca di minacce e raccolgono le denunce.

“I numeri rispetto al periodo della pandemia – spiega Assunta Esposito, nuova dirigente del Centro regionale per la sicurezza cibernetica della polizia di stato – sono nettamente calati ma guai abbassare la guardia. Come polizia stiamo continuando a svolgere su tutto il territorio iniziative di sensibilizzazione rivolte a giovani e giovanissimi. Entriamo nelle scuole, come abbiamo fatto oggi a Trieste, per confrontarci con gli studenti. Spieghiamo i rischi, raccogliamo le loro emozioni”.

Se ad essere adescati sono soprattutto bambini e ragazzini, sempre più in possesso di smartphone e tablet che non sanno gestire, gli adolescenti sono invece vittime del cosiddetto sex extortion: “Hanno dai 14 ai 17 anni – evidenzia Esposito – e, dopo essere stati convinti a spogliarsi in rete, vengono ricattati. Spesso, per vergogna, non denunciano l’episodio: sono direttamente i gestori delle piattaforme online a segnalarci il reato”.