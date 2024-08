Una falsa soluzione. I consiglieri di Adesso Trieste vanno all’attacco sulla chiusura dei confini iniziata lo scorso ottobre e che proseguirà fino a tutto il 2024 scelta invece fondamentale per il centrodestre per arginare la rotta balcanica. Proprio il campo scout di Prosecco che accoglie i migranti in arrivo dalla rotta balcanica presenta numerose criticità in particolare per quanto riguarda il sistema fognario. GUARDA IL VIDEO