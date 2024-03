Adolescente travolto sulla ciclabile, soldatessa americana condannata a 2 anni e 6 mesi

Non andrà in carcere Julia Bravo, la soldatessa americana di stanza alla Base di Aviano che investì e uccise il 15enne Giovanni Zanier a Porcia la notte del 21 agosto 2022. Alla guida della sua auto lo aveva travolto mentre era fermo in bicicletta sulla pista ciclabile in via Roveredo. Oggi la donna, difesa dall’avvocato Aldo Masserut, è stata condannata dal tribunale di Pordenone per omicidio stradale a 2 anni 6 mesi, ma la pena è stata sospesa in virtù del fatto che ha meno di 21 anni.

Nella sentenza non è stata riconosciuta l’aggravante della guida in stato d’ebbrezza, ma solo l’eccessiva velocità. Nonostante i rilievi tossicologici effettuati in ospedale avessero fissato un tasso di alcolemia di 2 grammi per litro, nel corso del processo non è stato possibile stabilire con certezza il valore al momento dell’incidente. La famiglia Zanier, assistita dal legale Fabio Gasparini, era già stata risarcita nei mesi scorsi con un accordo tra le parti.