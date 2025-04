Adolescenti ubriachi al parco: una trovata incosciente, l’altro ferito grave

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Erano ubriachi fradici. Tanto che due quattordicenni sono dovuti ricorrere alle cure sanitarie. Uno, in particolare, era caduto a terra procurandosi un trauma cranico ed una profonda ferita al ginocchio; l’amica che era con lui era sdraiata sull’erba, in stato di completa incoscienza.

E’ la scena che martedì sera i carabinieri si sono trovati di fronte al parco della Dote di Azzano Decimo. I militari erano intervenuti in quanto era stata segnalata una rissa tra giovani. Ma quando sono arrivati, hanno trovato una quindicina di giovanissimi, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, molti dei quali in stato di forte ebbrezza alcolica.

Non è la prima volta che accade che i carabinieri debbano intervenire in soccorso di adolescenti completamente ubriachi.

Era già successo nel pomeriggio del 5 aprile, a Maniago, quando due studentesse, di 12 e 13 anni, erano risultate in stato di grave ebbrezza alcolica e, quindi, accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone. Due giorni dopo stesso copione a Spilimbergo. Qui erano stati segnalati due ragazzini che avevano accusato dei malori dopo aver bevuto bibite energizzanti mescolate a superalcolici.

In tutti gli episodi, il tempestivo intervento dei militari ha scongiurato che si potessero verificare conseguenze ben più gravi. Ora sono in corso indagini per risalire al luogo in cui sono stati acquistati i superalcolici.