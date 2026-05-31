Adunata dei Bersaglieri nel segno della solidarietà post sisma

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lignano Sabbiadoro ha accolto questa mattina la sfilata della 73ª Adunata Nazionale dei Bersaglieri, aperta dal sorvolo delle Frecce Tricolori che hanno disegnato il tricolore sulla città e sulle migliaia di partecipanti arrivati da tutta Italia. La manifestazione ha assunto quest’anno un valore particolare nel cinquantesimo anniversario del sisma in Friuli per ricordare come il Corpo dei Bersaglieri fu tra i primi a intervenire nei soccorsi e la città balneare fu protagonista nell’accoglienza degli sfollati.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di saluto ai Bersaglieri, ringraziandoli per l’impegno «in servizio e in congedo» e sottolineando il loro attaccamento ai valori della Repubblica. Il Capo dello Stato ha richiamato anche il ricordo del loro contributo del nella fase dei soccorsi e della ricostruzione.

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso gratitudine con un post sui social, definendo i Bersaglieri esempio di «coraggio, generosità e spirito di servizio», rivolgendosi ai fanti piumati con gli auguri del governo e un messaggio di riconoscenza.

Nel corso della giornata è stata sottolineata dalle istituzioni la memoria di quella stagione drammatica e il ruolo svolto dai militari nelle operazioni di emergenza e nella successiva ricostruzione: dalle autocolonne partite da Pordenone ai primi soccorsi a Gemona e Osoppo, fino all’accoglienza nelle strutture della località.

«È un onore per la città ospitare il Corpo dei Bersaglieri in questa ricorrenza speciale» ha dichiarato la sindaca Laura Giorgi, ricordando il ruolo dei militari nei giorni del sisma. L’assessore regionale Cristina Amirante ha evidenziato come «i fanti piumati ebbero un ruolo fondamentale nel trasferire a Lignano molte persone sfollate dopo il terremoto». Il senatore Marco Dreosto ha infine sottolineato «il valore umano e personale di un’esperienza che ha segnato profondamente il percorso di chi ha indossato il cappello piumato, e il significato speciale di questa Adunata nell’anno del cinquantesimo anniversario del sisma».