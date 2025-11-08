Adunata Nazionale degli Alpini 2029 a Trieste, approvato odg in consiglio regionale

Trieste si è candidata ad ospitare l’Adunata Nazionale degli Alpini 2029: è stato infatti approvato in Consiglio regionale l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia.

Durante la sessione multisettoriale di ottobre, è stato approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere Markus Maurmair e dei colleghi del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che impegna la Giunta regionale a continuare nell’azione di supporto e sostegno della candidatura di Trieste.

Una proposta – precisano i meloniani – che è un atto dovuto, profondamente legato alla storia della città e della Nazione. Il 2029 segnerà infatti due ricorrenze fondamentali: il 75° anniversario del ritorno di Trieste all’Italia e il centenario della prima Adunata Nazionale dell’Associazione Alpini. Due eventi di altissimo valore simbolico per la nostra comunità e per l’intero Paese.

Per il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, Trieste possiede tutte le caratteristiche per ospitare un evento di tale portata, sia dal punto di vista logistico-organizzativo che storico-culturale. La città è la sede ideale non solo per le sue infrastrutture e capacità ricettiva, ma anche per il forte legame identitario con il Corpo degli Alpini, radicato nella storia del nostro territorio e nel cuore dei cittadini.

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, il Consiglio regionale impegna la Giunta a collaborare con l’Associazione Nazionale Alpini, con il Comune di Trieste e con gli enti locali per sostenere ufficialmente la candidatura.

Sostenere Trieste come sede dell’Adunata 2029 – evidenziano i consiglieri di Fratelli d’Italia – significa riconoscere il ruolo storico e civile di questa terra e offrire una grande occasione di visibilità, coesione e sviluppo per tutto il Friuli Venezia Giulia.