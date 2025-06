Aeroporto di Ronchi: allarme sicurezza e organico insufficiente

Un grido d’allarme risuona dall’Aeroporto di Ronchi dei Legionari, dove la sicurezza e la fluidità dei controlli sono messe a dura prova da una cronica carenza di personale della Polizia di Frontiera. La delicata situazione è stata al centro dell’incontro odierno tra una delegazione sindacale della FSP Polizia di Stato e il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, affiancato dall’Assessore Regionale alla Sicurezza e Immigrazione Pierpaolo Roberti.

La delegazione, composta da Fabrizio Marras, Ascanio D’Alessio e Cinzia D’Orlando per le sezioni di Gorizia e Udine, e dal Coordinatore Nazionale F.S.P. per il Nordest Raffaele Padrone, ha illustrato con chiarezza la preoccupante realtà operativa. Il numero esiguo di operatori della Polizia di Stato impiegati presso lo scalo aeroportuale di Ronchi è divenuto insostenibile.

Le statistiche recenti dipingono un quadro di crescita esponenziale per l’Aeroporto di Ronchi. L’Amministratore Delegato ha parlato di un “altro anno record” per il 2024, con oltre 1 milione e 300 mila passeggeri. I primi mesi del 2025 registrano un ulteriore aumento del 42% dei transiti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri importanti, che però cozzano violentemente con la capacità operativa del personale addetto ai controlli.

La FSP Polizia di Stato ha evidenziato come l’attuale organico riesca a garantire il servizio solo grazie a un ricorso massiccio al lavoro straordinario e a sporadiche aggregazioni di personale da altri uffici. Questa situazione, oltre a compromettere la qualità dei controlli, mette a dura prova la serenità e la salute degli operatori.

La gravità della situazione è emersa in modo tangibile solo poche settimane fa, quando un gruppo di passeggeri non ha potuto imbarcarsi a causa dell’impossibilità di effettuare i controlli di rito nei tempi previsti. Un episodio che mette in luce come, con questi numeri, sia estremamente difficile assicurare un servizio adeguato, garantendo al contempo la sicurezza e la fluidità del traffico passeggeri.

Il sindacato ha sottolineato un preoccupante divario rispetto ad altri scali di dimensioni simili. Prendendo come esempio l’aeroporto di Treviso, con un traffico passeggeri di poco superiore, si nota che il personale delle squadre operative è praticamente il doppio: una media di 9 operatori a turno contro i soli 5 dello scalo friulano. Un dato ancora più significativo se si considera che l’Aeroporto di Ronchi ricopre anche le funzioni di Polizia di Frontiera Marittima presso il porto di Monfalcone, aggiungendo un ulteriore carico di responsabilità.

La FSP Polizia di Stato si interroga sulla reale attenzione data a queste problematiche nei numerosi tavoli di confronto, inclusi quelli del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Se da un lato la crescita dell’aeroporto rappresenta un’enorme opportunità per il territorio, dall’altro non si possono trascurare gli standard di sicurezza e la qualità dei servizi essenziali.

La criticità, per l’organizzazione sindacale, è palese. I colleghi non potranno sostenere a lungo questi ritmi insostenibili, e in queste condizioni, è difficile parlare sia di controlli corretti che di condizioni di lavoro adeguate per gli operatori della Polizia di Stato.

L’incontro con il Governatore Fedriga ha avuto proprio lo scopo di portare all’attenzione della politica questa grave problematica, affinché si possa intervenire con un immediato incremento delle risorse umane. L’obiettivo è duplice: garantire la giusta serenità al personale della Polizia di Stato e assicurare un servizio efficiente ai cittadini, che sono i veri contribuenti e che rischiano altrimenti di rimanere “a terra” a causa di inefficienze imputabili alla carenza di organico.