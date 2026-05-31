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Afds Udine: calano le donazioni di sangue, cresce il plasma

La presidente Manuela Nardon: ora puntiamo sui giovani per il ricambio
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Meno donazioni di sangue, più plasma e una sfida aperta sul ricambio generazionale. L’Afds provinciale di Udine archivia un 2025 in lieve flessione: le donazioni scendono da 35.786 a 34.161 rispetto al 2024, mentre quelle di plasma – oggi tra le più richieste dagli ospedali – salgono da 9.909 a 10.572. «Tra i fattori determinanti ci sono il calo demografico e il mancato ricambio generazionale» spiega la presidente Manuela Nardon, intervenuta all’assemblea provinciale ospitata all’Università di Udine. Il problema riguarda soprattutto la fascia tra i 34 e i 45 anni, anche per l’emigrazione dei giovani, ma «il Friuli resta tra i territori più generosi d’Italia», sottolinea Nardon.

L’assemblea è stata anche l’occasione per fare il punto sul primo anno di mandato: sono state rimesse in moto 18 sezioni ferme ed è cresciuto il Gruppo Giovani, affiancato da una task force di una trentina di volontari impegnati nelle scuole per promuovere la cultura del dono con un linguaggio vicino ai ragazzi. La sfida, ora, è coinvolgerli, sensibilizzarli e portarli verso il dono.

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