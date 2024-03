Agenas fotografa le difficoltà della sanità del Fvg: tempi di attesa e frammentazione

Tante frammentazioni, in particolare della chirurgia, troppi posti letto per acuzie e pochi per i cronici e realtà come oncologia e ortopedia che non riescono a dare risposta all’alto numero di domande e che spingono i pazienti fuori regione. Agenas, su mandato della Regione, ha analizzato lo stato dell’arte della sanità del Friuli Venezia Giulia, il direttore generale Domenico Mantoan ha presentato il quadro alla III commissione guidata da Carlo Bolzonello. È emerso che il Friuli Venezia Giulia ha il csto medio pro capite tra i più alti con 2.394 euro a cittadino a fronte di una media italiana di 2.169 euro. Medie superiori all’Italia anche per medici e infermieri. Nonostante questo il sistema non riesce a dare risposta ai tempi di attesa e mancano dei punti di riferimento per alcune patologie che lo richiederebbero. Tra le propose di Agenas quella di aumentare il ruolo del privato accreditato, l’avvio delle Centrali operative territoriali – per dare risposta alla bassa intensità – e delle Case di comunità. GUARDA IL VIDEO