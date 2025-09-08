Aggredì la vicina di casa: 71enne condannata a quasi 3 anni di reclusione

Aveva aggredito la vicina di casa, una donna bulgara, in più occasioni. Per questo Bruna Cimolino, 71 anni di Cervignano, è stata condannata con il rito abbreviato dal gup di Udine a 2 anni e 8 mesi e 20 giorni di reclusione. Inizialmente, la donna era stata accusata di tentato omicidio, stalking, percosse e lesioni aggravate. Il giudice, però, le ha riconosciuto il vizio parziale di mente e ha riqualificato il reato di tentato omicidio in danneggiamento.

Le aggressioni sono avvenute tra luglio e novembre dello scorso anno. Prima la 71enne aveva afferrato la vicina alla gola e l’aveva spinta cercando di farla cadere dalle scale condominiali. Poi le aveva cosparso il corpo di alcol etilico, minacciando di morte lei e le figlie. Infine, aveva scagliato dal secondo piano una pietra da mezzo chilo, centrando il finestrino dell’automobile in cui la vittima era entrata.

Il gup, su istanza dei difensori, gli avvocati Tomas Trevisiol e David Cecutti, ha concesso alla donna la pena sostitutiva della detenzione domiciliare a fronte di un progetto di cura e risocializzazione e del trasferimento in un’altra abitazione.