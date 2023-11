Aggredisce la ex 3 volte in 7 giorni: il Gip dispone la custodia cautelare in carcere

Aggredisce l’ex tre volte in una settimana: il gip Mariarosa Persico oggi ha disposto per un iracheno di 27 anni residente a Udine la misura cautelare in carcere. Due settimane fa, l’uomo ha bloccato nell’androne di un palazzo una friulana con cui aveva avuto una relazione e l’ha insultata, desistendo solo quando lei è entrata in un negozio e ha chiesto aiuto.

L’indomani la donna ha sporto querela, raccontando di aver troncato con il 27enne perché, oltre a essere violento, pretendeva che non frequentasse o salutasse altri uomini. Al ritorno a casa, lui l’ha aspettata in strada e l’ha nuovamente insultata. Cinque giorni dopo, l’uomo l’ha afferrata ai polsi e strattonata mentre attraversava una via del centro. Il 27enne ha desistito solo dopo l’intervento di un corriere e l’arrivo delle forze dell’ordine.