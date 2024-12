Aggredisce i carabinieri intervenuti nella Comunità, 21enne marocchino patteggia 7 mesi

Ha aggredito i carabinieri intervenuti nella comunità che lo ospita in una laterale di via Cividale a Udine ed è stato arrestato. Oggi Ali Naytlhas, cittadino marocchino di 21 anni difeso dall’avvocato Denaura Bordandini, è stato processato per direttissima e ha patteggiato davanti al giudice Rossella Miele del Tribunale di Udine 7 mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto ieri. Stando alle accuse il giovane, sotto l’effetto dell’alcol, ha dato in escandescenze e si è azzuffato con un connazionale. Poco dopo sono arrivati i militari dell’Arma, contro i quali il 21enne si è scagliato, causando loro lesioni guaribili in 4 e 5 giorni.