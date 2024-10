Aggredisce il padre che gli nega i soldi: arrestato

Aggredisce il padre ottantenne perché non voleva dargli dei soldi: un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. E’ accaduto sabato nella Pedemontana. A lanciare l’allarme un nipote della vittima, che aveva sentito trambusto nella casa vicina. Quando i militari dell’Arma sono arrivati, hanno trovato l’anziano ferito a un gomito dopo che il figlio l’aveva picchiato e gettato a terra. L’aggressore è stato fermato poco dopo fuori dall’abitazione. Oggi il gip di Udine Matteo Carlisi ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere, chiedendo al pm di effettuare accertamenti medico-psichiatrici sul 40enne.