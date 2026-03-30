Aggredisce la barista, poi ferisce un cliente e i carabinieri

Prima le minacce alla titolare, poi l’aggressione a un cliente e infine lo scontro con i carabinieri: momenti concitati in un bar di Comeglians, dove un 37enne della zona è stato arrestato – non senza difficoltà – dai militari del Nucleo Radiomobile di Tolmezzo.

Nel tardo pomeriggio di sabato l’uomo ha dato in escandescenze all’interno del locale, arrivando a colpire un avventore alla mano con un grosso coltello da cucina. All’arrivo della pattuglia si era già allontanato, ma è stato rintracciato poco distante.

Alla vista dei militari ha reagito con calci e pugni, rendendo necessario l’intervento per immobilizzarlo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare il coltello, lungo 37 centimetri, e alcuni grammi di marijuana.

L’uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere, e trasferito nel carcere di Udine. Tutti i coinvolti, compresi i carabinieri, sono ricorsi alle cure mediche con diversi giorni di prognosi.