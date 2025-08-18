Aggredisce medico ed infermieri al pronto soccorso: arrestato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima ha aggredito il paziente vicino di letto, poi si è scagliato contro un medico e due infermieri. Per questo un 32enne marocchino, che si era risvegliato da un trauma cranico dopo una caduta accidentale e che per questo era tenuto in osservazione nel pronto soccorso dell’ospedale civile di Udine, è stato arrestato dalla polizia. Nei suoi confronti il giudice ha imposto la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi quotidianamente ai carabinieri.

L’episodio si è verificato sabato mattina. L’uomo, che era molto agitato, aveva manifestato l’intenzione di lasciare la struttura sanitaria. Quando si è visto negare la prerogativa, dal momento che all’origine del colpo c’era la probabile assunzione di cannabinoidi, di cui erano ancora presenti gli effetti, se l’è prima presa con il vicino di letto e poi con il personale sanitario che gli si era avvicinato per calmarlo. Sono volati pugni e spintoni, mentre alcuni arredi sono stati danneggiati.

Grazie al cosiddetto pulsante rosso, in pochi minuti, al Santa Maria della Misericordia, è arrivata la polizia che ha arrestato il 32enne. Il rapido intervento dei poliziotti ha fatto sì che due infermieri riportassero contusioni e traumi solo di lieve entità. L’aggressore è stato quindi arrestato per lesioni a personale sanitario, oltre che per aver strappato il camice di un infermiere.

Un’escalation di violenze, nei confronti del personale sanitario, che preoccupa – e non poco – il Nursind di Udine. “Dal 2022 al 2024 – spiega il segretario Afrim Caslli – abbiamo registrato un aumento del 29 per cento rispetto agli anni precedenti, il che deve fare riflettere. Se il pronto soccorso e il Csm sono i luoghi dove il personale interno denuncia più aggressioni, sia fisiche che verbali, non va meglio nelle strutture territoriali. Già soffriamo di una carenza cronica di infermieri, se poi questi devono assentarsi perché picchiati durante il lavoro allora il sistema dell’assistenza rischia davvero di collassare. Come sindacato abbiamo chiesto all’azienda sanitaria, così come già avviene all’ufficio patenti di via Pozzuolo, la presenza costante, nel pronto soccorso, di una guardia giurata. Pulsante rosso e possibilità di arrestare i violenti vanno benissimo, ma forse ancora non bastano”.