Aggredisce un agente della Polizia locale, arrestato

Ha colpito un agente della Polizia locale durante un controllo ed è stato arrestato in flagranza. È accaduto venerdì 21 agosto a Gemona del Friuli, dove era stato richiesto l’intervento degli agenti per un cittadino straniero di origine tedesca, segnalato in evidente stato di alterazione psicofisica all’interno di un cantiere privato.

Durante le operazioni di identificazione, l’uomo, privo di documenti, ha assunto un atteggiamento violento, divincolandosi e colpendo uno dei vigili. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

L’agente ferito ha dovuto ricorrere alle cure mediche, riportando lesioni giudicate guaribili in sette giorni.