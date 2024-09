Aggredito il conducente di un bus sulla Grado-Udine, i sindacati: “Si rischia l’irreparabile”

Il conducente di un autobus di linea sulla tratta Grado-Udine è stato aggredito oggi dopo aver richiamato durante il servizio dei minorenni che stavano fumando sul bus. Un episodio che segue quello avvenuto pochi giorni fa quando un conducente a Trieste si è visto afferrare alla gola da un ragazzino alla presenza della madre di quest’ultimo. E proprio dopo questi fatti prendono duramente posizione le segreterie territoriali di Fit-Cisl, Uil-Uilt, Faisa-Cisal e Ugl che condannano quanto accaduto: “A seguito di tutta questa esponenziale violenza che devono subire gli operatori del servizio pubblico, in particolare da parte di alcuni minorenni che ritengono di avere la certezza dell’impunità, chiediamo – sottolineano i sindacati – una maggiore attenzione a quelle Prefetture che dovrebbero garantire la sicurezza nei propri territori di competenza, con particolare attenzione e controllo in ben definite giornate e nelle fasce orarie dove si concentrano maggiormente soggetti non inclini alla civile convivenza intervenendo a prevenzione prima che possa accadere qualche fatto di gravità irreparabile”. GUARDA IL VIDEO