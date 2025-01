Aggressione a tredicenne: 4 ragazze denunciate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro ragazze sono state denunciate dai carabinieri per lesioni personali aggravate dai futili motivi in merito all’aggressione a una minorenne avvenuta in un centro commerciale alla periferia di Udine. Si tratta di tre minori, tra i 14 e i 15 anni, per le quali è stata informata la Procura presso il Tribunale dei Minori di Trieste, e di una 19enne.

L’episodio risale al 18 gennaio quando la vittima, di 13 anni, è stata accerchiata e picchiata all’ultimo piano del parcheggio del centro commerciale. Le quattro giovani, tutte dell’area udinese, sono state identificate grazie alle testimonianze, alle immagini delle telecamere di sicurezza e ai filmati postati sui social, acquisiti dai militari dell’Arma di Udine. In particolare, i carabinieri hanno sentito due adulti che hanno assistito alla scena.

Stando alle ricostruzioni e al racconto del padre della vittima, intervistato ieri da Telefriuli, la 13enne è finita nel mirino delle aggreditrici per l’amicizia con l’ex fidanzatino di una di loro. Dopo aver raggiunto in autobus il centro commerciale con un’amica, la ragazza è stata portata nel parcheggio e circondata da quattro giovani. Alla sua amica, invece, è stato intimato di non intervenire. Poi, sotto lo sguardo e gli obiettivi degli smartphone di 40-50 ragazzi – sia minorenni, sia maggiorenni – è stata gettata a terra e presa a pugni e calci. Dopo il pestaggio, la vittima è stata portata in pronto soccorso, dove i sanitari hanno riscontrato lesioni guaribili in 5 giorni. il giorno successivo la denuncia del padre ai carabinieri.

Una vicenda che ha lasciato scioccata la 13enne. La ragazzina, nei giorni successivi non si è sentita di tornare nella scuola media dove frequenta il terzo anno ed è rimasta a casa.