Aggressione a Villaco: “Attacco islamista, autore radicalizzato on line”

GUARDA IL VIDEO E’ stato un attentato terroristico di matrice islamista quello che ieri pomeriggio ha sconvolto la città austriaca di Villaco, a pochi chilometri dal confine con il Friuli-Venezia Giulia e che è costato la vita a un ragazzo di 14 anni. A dirlo oggi è stato il ministro degli Interni austriaco Gerhard Karner. “Si tratta di un attacco islamista – ha spiegato – collegato con lo Stato islamico da parte di un aggressore che si è radicalizzato online in brevissimo tempo”. E’ il secondo attacco in pochi giorni in Europa. Solo due giorni fa un cittadino afghano richiedente asilo ha lanciato la propria auto sulla folla a Monaco, uccidendo due persone e ferendone alcune decine.

L’attentato è avvenuto ieri attorno alle 16, quando un cittadino siriano di 23 anni si e scagliato contro i passanti nel centro di Villaco, a poca distanza da un ponte sulla Drava, e ha colpito sei persone con un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri. La più giovane, un adolescente di 14 anni, ha perso la vita, mentre le altre cinque, di età compresa tra i 15 e i 36 anni, sono state ferite. Tre di loro si trovano ricoverate in terapia intensiva. Il giovane attentatore è stato fermato da un suo connazionale, un fattorino, che lo ha buttato a terra colpendolo con la propria automobile. Subito dopo il 23enne è stato arrestato dalla polizia austriaca. Ieri per diverse ore due elicotteri della polizia hanno sorvolato la città ed è stata allertata la task force Cobra.

La polizia ha trovato appese nell’abitazione dell’attentatore alcune bandiere dello Stato islamico, ma non altre armi o oggetti pericolosi. Gli investigatori stanno vagliando la possibilità che ci siano complici, anche al momento sembra si tratti di un lupo solitario. Le indagini sono in capo all’Ufficio statale per la sicurezza dello Stato e la lotta all’estremismo, che lavorerà assieme alla polizia giudiziaria statale.