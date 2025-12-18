Aggressione ad arbitro di calcio a 5, maxi squalifica di 5 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Torniamo a parlare della grave aggressione avvenuta lo scorso … a Udine, durante una partita della Serie C di calcio a 5, ai danni dell’arbitro Stefano Tomasetig.

Molto pesanti sono stati i provvedimenti inflitti dal giudice sportivo nei confronti dell’atleta Shimba Olamba Grance, per il quale è scattata la maxi squalifica fino al 18 dicembre 2030.

Stando alla ricostruzione dell’accaduto, il giocatore, a seguito di un’espulsione per doppia ammonizione inflittagli al minuto 17 della gara tra Clark Udine e Manzano BRN, avrebbe inveito in maniera reiterata nei confronti del direttore di gara, colpendolo con un pugno al volto durante l’intervallo della partita e facendogli causandogli un trauma contusivo con prognosi ospedaliera di sette giorni.

II giudice sportivo ha inoltre disposto la sconfitta per 1 a 5 nei confronti dell’A.S.D. Calcetto Clark Udine, infliggendo alla stessa società un’ammenda di 150 euro per l’inadeguata tutela dell’arbitro e per la mancata richiesta della presenza delle forze dell’ordine.

Due giornate di squalifica sono state comminate anche nei confronti del capitano della squadra, reo di essersi rifiutato di collaborare con il direttore di gara nell’allontanamento del compagno espulso.