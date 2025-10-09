  • Aiello del Friuli
giovedì 9 Ottobre 2025
Cronaca

Aggressione all’ospedale di Latisana: infermiere prese per i capelli e colpite con la flebo

Due infermiere sono state attaccate da un paziente e sono state curate nel locale pronto soccorso. La denuncia della Uil Fpl
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

Ancora una violenta aggressione al personale sanitario in Friuli. Stavolta si è verificata nel reparto di Medicina dell’Ospedale di Latisana: un paziente di 78 anni, in condizione di alterazione dello stato di coscienza di un paziente delirante, ha aggredito violentemente due infermiere, trascinando una dai loro per i capelli e colpendola alla testa con il palo della flebo, mentre l’altra, intervenuta per difenderla, è stata colpita al volto.

Solo grazie alle grida e alla richiesta di aiuto ai colleghi di altri piani è stato possibile contenere l’aggressore, che nel frattempo aveva anche distrutto i telefoni del reparto. L’episodio è stato denunciato dalla Uil Fpl, sindacato al quale le due infermiere sono iscritte.

Le due colleghe sono state prese in carico dal Pronto Soccorso di Latisana per le cure del caso e sono in attesa della prognosi.

La UIL FPL FVG chiede pertanto l’attivazione immediata di un presidio fisso di Polizia presso l’Ospedale di Latisana, a tutela del personale sanitario e dei cittadini stessi, oltre a una verifica urgente delle dotazioni organiche e delle misure di sicurezza.

La Direzione Generale di ASUFC sta fornendo agli operatori coinvolti ogni forma di sostegno necessaria e rinnova il proprio impegno a promuovere la tutela e il rispetto di chi opera per la salute delle persone.

