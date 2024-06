Aggressione nel carcere di Gorizia: feriti 5 agenti

Violenta aggressione nella tarda mattinata di ieri, nel carcere di Gorizia: un detenuto, già in passato responsabile di violenze, ha aggredito cinque agenti della polizia penitenziaria, che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche, riportando, in alcuni casi, prognosi superiori ai quindici giorni. A riferirlo il sindacato di polizia penitenziaria della Cisl Fvg.

“L’odierna aggressione – commenta per la FNS Cisl Fvg, Antonietta Esposito – dimostra ancora una volta la vulnerabilità dell’istituto isontino, che a causa della carenza di organico spesso si trova a lavorare con i posti di servizio accorpati o totalmente scoperti e la difficile gestione della popolazione detenuta sia per quanto riguarda il trattamento e la rieducazione garantendone i livelli di sicurezza”.L’episodio di ieri, scatenata senza un apparente motivo, ha visto il detenuto colpire il personale penitenziario con un piede del tavolino, in uso nella cella. Esprimiamo – si legge in una nota della FNS Cisl regionale – vicinanza ai colleghi che nell’assolvere i loro compiti hanno messo a repentaglio la propria incolumità: a questo punto ci chiediamo se la gestione dei soggetti considerati problematici per la sicurezza degli istituti penitenziari (il detenuto dell’odierna aggressione si può annoverare tra questi per i numerosi eventi di aggressione di cui è stato fautore anche in passato) stia andando nella giusta direzione e se gli istituti siano dotati di adeguati strumenti di sicurezza per far sì che il personale che vi opera non metta a repentaglio la propria incolumità.