Gli spaccò la testa con mazza chiodata, chiesto rinvio a giudizio per tentato omicidio

Per vendetta ha colpito alla testa un compagno di carcere con una mazza chiodata, ferendolo gravemente. Per lui la Procura di Udine ha chiesto il rinvio a giudizio per tentato omicidio aggravato dai futili motivi. A rispondere dell'accusa è un uomo di etnia nomade, 39enne nato a San Daniele e detenuto nella casa circondariale di Udine.

L’episodio contestato risale all’agosto dello scorso anno. Stando al capo d’imputazione, tutto è cominciato con una zuffa tra il 39enne e un uomo di 37 anni residente a Cavazzo Carnico, entrambi detenuti in via Spalato. Per la colluttazione, l’imputato è stato sospeso per 4 mesi dall’attività lavorativa. Il giorno dopo la sanzione è scattata la vendetta: l’uomo ha fatto a pezzi il tavolo della sua cella, ricavandone un bastone con spuntoni chiodati. Poi si è recato nella cella del 37enne e, mentre la vittima dormiva, l’ha colpita ripetutamente alla testa con violenza, procurandogli diverse fratture e un trauma cranico. La furia è terminata quando il compagno di cella del carnico ha cercato di spingere fuori dalla cella l’aggressore, che lo ha minacciato. A quel punto è intervenuto un altro detenuto, il quale è riuscito a tenere a bada il 39enne fino all’arrivo della polizia penitenziaria e dei sanitari.

L’uomo, difeso dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, a fine maggio dovrà comparire davanti al Gup di Udine Giulia Pussini per l’udienza preliminare.