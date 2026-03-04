Aggressione e risse, tre episodi in poche ore a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ durata poco la tregua delle baby gang a Pordenone. Perché, dopo un breve periodo di pace per cittadini e commercianti, che pensavano finalmente che il problema fosse ormai superato, tra ieri e lunedì sera si sono verificati tre episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Mentre al civico 12 di via Cavallotti un negoziante è stato aggredito con lo spray al peperoncino da un gruppetto di ragazzi, che aveva l’intento di rubare generi alimentari esposti, alla stazione delle corriere, la sera precedente, si sono verificate due risse. Le scene si sono consumate sotto gli occhi di numerose persone che stavano attendendo i bus.

Nel primo caso un gruppetto di ragazzi, dopo essersi rincorso, è venuto alle mani: sono volati calci e pugni. La lite è stata interrotta dall’arrivo degli agenti delle volanti della polizia che, in particolare, hanno identificato un 15enne. Il minore, invitato a seguire i poliziotti in Questura, ha cercato di divincolarsi per scappare. E’ stato però bloccato, caricato nell’auto di servizio e quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Mezz’ora dopo altro episodio di violenza in autostazione. Finanzieri e carabinieri sono intervenuti per sedare un’animata lite tra un ragazzo e una ragazza, con quest’ultima che aveva tentato di colpire anche una terza persona che aveva provato a calmare gli animi.