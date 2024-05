Aggressione in Borgo Stazione: obbligo di firma per tunisino

E’ stato disposto l’obbligo di firma nei confronti del 33enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, che ieri sera in via Leopardi a Udine, in preda ai fumi dell’alcol, ha fermato un’auto, dentro la quale c’erano madre e due figlioletti, spaccando con una bottiglia il lunotto posteriore.

L’uomo, in cura al servizio di Salute mentale di Udine, questa mattina è stato processato per direttissima davanti al giudice Emanuele Lazzàro. Assistito dall’avvocato Martino Benzoni, ha raccontato come, durante il pomeriggio, avesse bevuto parecchio alcol.

Al tunisino vengono contestati i reati di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali tentate.

L’uomo, dopo aver infranto il vetro della macchina, ieri sera ha tentato, barcollando, di scappare. Ma è stato fermato da alcuni passanti che lo hanno trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri intervenuti insieme alla polizia locale e a personale dell’Esercito.

Nell’auto viaggiavano, come detto, la madre, parrucchiera cinese che lavora a pochi metri di distanza da dove si è consumato l’episodio, e i due figlioletti che sono stati raggiunti dalle schegge del vetro. Fortunatamente non hanno riportato ferite ma, per precauzione, sono stati condotti con l’ambulanza, ancora molto spaventati, all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Il tunisino, però, era fuori controllo tanto che ha aggredito, con calci e morsi, i carabinieri del Radiomobile che a quel punto, dopo averlo arrestato, lo hanno condotto nella cella di sicurezza della caserma di viale Trieste.

L’episodio di ieri sera è soltanto l’ultimo di una lunga serie di violenze che si verifica in via Leopardi. E in Borgo stazione residenti e commercianti sono esasperati tanto che, dopo che il 33enne è stato caricato in auto dai militari dell’Arma, c’è chi ha applaudito e chi ha cominciato a inveire contro l’aggressore. GUARDA IL VIDEO