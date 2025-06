Aggressione in carcere, feriti quattro agenti di polizia penitenziaria

Quattro agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti questa mattina nel carcere di Udine a seguito di un’aggressione da parte di due detenuti. A rendere noto l’episodio è stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Ad agire sono stati, spiega il Sappe, un cittadino marocchino di 22 anni, già protagonista di numerose aggressioni alla polizia penitenziaria, e un triestino, coinvolto la scorsa estate nelle rivolte al Coroneo, provenienti dalle carceri di Treviso e Trieste. I quattro agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Due operatori hanno subito fratture con una prognosi di 22 giorni, gli altri lesioni guaribili in 5/6 giorni.

“La situazione è allarmante – dice Giovanni Altomare, segretario regionale del Sappe – e la polizia penitenziaria non ce la fa più a gestirla. Nei prossimi giorni valuteremo se indire lo stato di agitazione. L’effetto che produce la presenza di soggetti psichiatrici è causa di una serie di eventi critici che inficiano la sicurezza dell’istituto e l’incolumità dei poliziotti”.

Il sindacalista, assieme al segretario generale del Sappe, Donato Capece. chiede da una parte la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari, dall’altra la possibilità di utilizzare strumenti di difesa dai violenti, come i flash ball che sparano proiettili di gomma e i bola wrap che sparano lacci per bloccare le gambe dei riottosi, oltre alla dotazione di body-cam.

“Gli eroi silenziosi della Penitenziaria – continua il delegato nazionale del Sappe, Massimo Russo – pagano le conseguenze dell’attuale sistema carcerario mentre la politica e le associazioni del pianeta carceri si preoccupa unicamente dei ventilatori, frigoriferi e le celle dell’affettività”.

La risposta di Andrea Sandra, Garante dei detenuti del Comune di Udine, non si è fatta attendere. “Premessa la solidarietà agli operatori feriti – commenta – rammarica che il Sappe non comprenda che politica e associazioni hanno lo scopo di migliorare la situazione sia dei dentuti, sia degli operatori. Il sindacato dovrebbe sostenere le nostre richieste che puntano a eliminare il problema del sovraffollamento. Rispetto agli ospedali psichiatrici giudiziari e all’uso delle armi – conclude – chiediamo che l’emotività non prevalga sulla ragione”.