Aggressione per ‘gossip’ sul lavoro: 4 indiani denunciati

Quattro cittadini indiani sono stati denunciati dai Carabinieri per porto abusivo di oggetti atti a offendere e minaccia aggravata a San Cassiano di Brugnera. Sono accusati di aver organizzato una vera e propria spedizione punitiva contro un connazionale di 24 anni, reo di aver “fatto gossip” sul posto di lavoro, parlando male di un loro amico.

I fatti risalgono alla sera di sabato scorso quando, verso le 23, è stata segnalata una lite tra stranieri che ha richiesto l’intervento dei militari. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un gruppo di indiani visibilmente agitati. Un 24enne, operaio in un’azienda locale del settore del mobile, ha raccontato di essere stato appena minacciato da alcuni connazionali. Questi si erano presentati alla sua abitazione armati di bastoni, per poi dileguarsi a bordo di un’auto.

Pochi minuti dopo, i Carabinieri sono riusciti a intercettare la vettura. A bordo c’erano i quattro aggressori, di età compresa tra i 27 e i 32 anni. Tre di loro risultano residenti a Brugnera, mentre uno a Ormelle (Treviso). Tutti sono risultati regolari sul territorio nazionale e impiegati come operai in aziende del mobile della zona.

All’interno dell’auto, i militari hanno rinvenuto cinque bastoni di legno, lunghi più di un metro. I giovani non hanno saputo fornire una giustificazione plausibile per il possesso di tali oggetti, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. L’indagine è in corso per chiarire tutti i dettagli dell’aggressione.