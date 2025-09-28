  • Aiello del Friuli
domenica 28 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Aggressione tra stranieri a Udine, un marocchino finisce all’ospedale
Dopo l’incidente l’auto prende fuoco, salvi i cinque ragazzi a bordo
Dopo 17 anni Claudio Baglioni torna a Villa Manin
Successo per l’Operetta in friulano sulla storia d’amore tra Eline e...
Uniud celebra 900 laureati: al Friuli anche una mamma con i...
Mille musicisti di 39 bande riempiono di note Udine con la...
A Udine la grande fotografia di Guido Guidi
Professioni sanitarie, Riccardi: “Servono risorse umane dall’estero”
Oltre ai dazi, settore legno messo sotto pressione per la burocrazia...
Inaugurata la nuova scuola a Treppo Grande, il grazie a Rosa...
Cronaca

Aggressione tra stranieri a Udine, un marocchino finisce all’ospedale

Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

Un nuovo episodio di violenza in Borgo Stazione a Udine. Nella serata di ieri i carabinieri del radio mobile sono intervenuti in Viale Europa Unita in seguito alla segnalazione di una aggressione tra cittadini stranieri. Quando i militari dell’arma sono giunti sul posto, gli aggressori erano però già fuggiti. Un 48enne marocchino senza fissa dimora e un 27enne tunisino residente a Basiliano, hanno denunciato di essere stati avvicinati da un gruppo di ragazzi nordafricani che, senza alcun motivo, hanno aggredito il marocchino con un pugno al capo e una bottigliata alla tempia. Si è reso quindi necessario l’intervento del 118 che ha condotto il 48enne in ospedale. L’uomo non è in pericolo di vita. Per procedere con le indagini, i carabinieri sono in attesa della querela che possa permettere di attuare le verifiche del caso, utilizzando le telecamere della zona.

