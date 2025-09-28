Aggressione tra stranieri a Udine, un marocchino finisce all’ospedale

Un nuovo episodio di violenza in Borgo Stazione a Udine. Nella serata di ieri i carabinieri del radio mobile sono intervenuti in Viale Europa Unita in seguito alla segnalazione di una aggressione tra cittadini stranieri. Quando i militari dell’arma sono giunti sul posto, gli aggressori erano però già fuggiti. Un 48enne marocchino senza fissa dimora e un 27enne tunisino residente a Basiliano, hanno denunciato di essere stati avvicinati da un gruppo di ragazzi nordafricani che, senza alcun motivo, hanno aggredito il marocchino con un pugno al capo e una bottigliata alla tempia. Si è reso quindi necessario l’intervento del 118 che ha condotto il 48enne in ospedale. L’uomo non è in pericolo di vita. Per procedere con le indagini, i carabinieri sono in attesa della querela che possa permettere di attuare le verifiche del caso, utilizzando le telecamere della zona.