Aggressioni e minacce alla ex: arrestato richiedente asilo a Tolmezzo

Non accettava la fine della relazione con la ex compagna. E, nonostante lei gli avesse più e più volte ripetuto che doveva lasciarla in pace, lui, un 25enne marocchino, richiedente asilo, la perseguitava. E dalle minacce, inviate con la messaggistica social, è passato alle vie di fatto. Intimidendola ed aggredendola fisicamente. Sino a quando lei, una 49enne di Tolmezzo, ha trovato il coraggio di denunciare l'uomo al commissariato di polizia locale. Nei confronti del richiedente asilo, al quale sono contestati i reati di maltrattamenti e di lesioni personali aggravate, il gip del tribunale di Udine ha disposto il provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, oltre all'applicazione del braccialetto elettronico.

Nel corso della denuncia la donna aveva ripercorso la vicenda, tracciando uno spaccato di autentica sofferenza quotidiana dovuto al comportamento dell’ex compagno che, nonostante la fine della relazione, continuava a perseguitarla. Fino ad arrivare, in più occasioni, a picchiarla.

Le immediate indagini svolte dal commissariato di Tolmezzo, coordinate dalla Procura, hanno permesso di accertare il contesto descritto dalla 49enne, confermato anche da alcuni conoscenti, consentendo di eseguire il provvedimento cautelare. Dal momento che l’uomo, di fatto, è senza fissa dimora, è possibile che nei prossimi giorni venga trasferito in una struttura per l’accoglienza di Udine affinché abbia efficacia la misura dell’applicazione del braccialetto elettronico.