Aggressioni in carcere, l’allarme dei sindacati di polizia

Ennesima aggressione nel carcere di Udine. A farne le spese un ispettore poco più che cinquantenne che, dopo 7 ore di pronto soccorso, è uscito con una prognosi di 20 giorni.

Un episodio analogo si era verificato il giorno prima quando un altro ispettore, aggredito sempre da un detenuto, si era dovuto recare all’ospedale di Udine per essere curato.

“Questa degenerazione degli eventi all’interno della casa circondariale di Udine – rende noto Francesco Chiuchiolo, segretario provinciale del sindacato di polizia penitenziaria – ci sta notevolmente preoccupando, anche alla luce delle gravissime carenze di organico che conta meno di 85 unità. La Polizia penitenziaria del carcere di via Spalato – aggiunge – è allo stremo con turni massacranti sopportati dagli operatori, in condizioni lavorative davvero difficili a fronte di un’utenza problematica”.

Da qui l’auspicio che la direttrice del penitenzario, Tiziana Paolini, intervenga in maniera efficace. E’ stata la stessa Paolini a confermare gli episodi di aggressione le carenze di organico. “Io ed il comandante – spiega – segnialiamo da tempo queste situazioni agli organi superiori. Al momento, dal Ministero, non ci è stata data certezza che possano arrivare rinforzi. C’è in atto un corso di formazione per agenti, spero che nelle assegnazioni ci possa essere un occhio di riguardo per il carcere di via Spalato”