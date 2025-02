Agguato al treno, Dazzan: “Sport strumentalizzato per sfogare frustrazioni”

Il mondo dello sport, così come quello delle istituzioni locali continua a condannare gli incresciosi scontri avvenuti sabato sera alla stazione ferroviaria di Basiliano, che hanno coinvolto un gruppo di faccinorosi, con indosso vessili dell’Udinese e una frangia di tifosi del Venezia. A seguito della convalida dell’arresto degli 8 ultras e del patteggiamento di 7 di loro, l’Assessore allo Sport del comune di Udine, Chiara Dazzan, ha rimarcato la profonda distanza esistente tra cultura sportiva e violenza:

“La responsabilità dei fatti e delle azioni è sempre di chi li commette – ha affermato l’Assessore -, ma c’è una responsabilità, che è più collettiva ed è quotidiana, che consta nell’autoeducazione. Non solo nei confronti dei più giovani, ma è reciproca, e si basa sulla diffusione di una cultura differente. La difesa dei valori e delle tradizioni della propria squadra del cuore, non avviene rispondendo alla violenza con la violenza. La realtà è che esiste un fenomeno, ancora troppo diffuso, che strumentalizza e sfrutta in maniera becera il contesto sportivo e lo sport per sfogare tensioni e frustrazioni, condivise o individuali.

Ciò che non accetto – ha aggiunto Dazzan – è che un’intera categoria, che corrisponde al tifo friulano e non soltanto udinese, venga associata a questo tipo di atteggiamenti violenti, di cui i responsabili sono, e in passato sono starti, un circoscritto numero di persone che non appartengno ai gruppi di supporters locali”.