Agguato in gelateria: la pistola trovata nell’auto di una donna di Pasiano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una pistola Glock calibro 9. E’ quella che i carabinieri hanno trovato nell’auto della 52enne Deborah Polato, di Azzanello di Pasiano. L’arma è stata utilizzata lunedì mattina nell’agguato nel bar gelateria Irina e Yulia di Chiarano.

A sparare Alex Lucchesi, 52enne pluripregiudicato, che ha rivolto l’arma nei confronti del genero 29enne, Gregori Malacarne, suseganese, che era lì con moglie (e figlia di Lucchesi) e due figli piccoli. L’uomo è ancora in fuga. Sono stati i carabinieri ad intercettare nel tardo pomeriggio di ieri, tra Cessalto e San Donà, Donovan Locato, 37 anni, che si trovava al volante dell’auto usata per l’agguato dal patrigno, una Seat di colore rosso. E’ a bordo di un’altra auto, una Panda, che seguiva Locato, che si trovava la fidanzata di quest’ultimo, Deborah Polato. La donna è stata arrestata per porto abusivo di arma da fuoco (con matricola abrasa) mentre nei confronti del fidanzato il favoreggiamento, nei confronti della fidanzata.

Sgomento nella comunità di Azzanello di Pasiano di Pordenone dove la donna vive con i genitori nella casa di via Michelangelo Sacilotto. Dalla quale è arrivato un chiaro messaggio: “Non siamo interessati a rilasciare alcuna dichiarazione, non vogliamo parlare”. Nemmeno i vicini se la sono sentita di parlare e si sono trincerati dietro ad un “no comment”. Ieri sera nella stessa abitazione sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Sacile, che hanno effettuato una perquisizione. Non sarebbero però stati trovati elementi utili alle indagini in corso.