Agnellini stipati in un camion, multato conducente straniero

Un camionista rumeno è stato sanzionato per oltre 6.500 euro dalla Polizia di Stato di Udine per le pessime condizioni di viaggio degli agnellini che trasportava per Pasqua. In questo periodo i controlli su strada si concentrano anche sul rispetto della normativa che regola il trasporto di animali vivi, per evitare sofferenze inutili. Lunedì pomeriggio, all’interno dell’area di Servizio di Gonars, lungo l’autostrada A4, arteria in cui transita la maggior parte dei trasporti provenienti dall’Est Europa, è stato controllato un autoarticolato di nazionalità rumena che trasportava agnelli. Diverse le violazioni riscontrate, fra le quali il mancato funzionamento del sistema di abbeveraggio e di ventilazione e del giornale di bordo in cui devono essere riportate tutte le notizie del viaggio.

Quattro le violazioni amministrative contestate per un totale di 6.500 euro. E’ stata anche disposta l’interruzione del viaggio, con lo scarico degli animali in una zona di sosta idonea.