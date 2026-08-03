Agricoltura: ecco le sezioni provinciali delle reti del lavoro

È nata ufficialmente oggi la sezione provinciale di Trieste della rete del lavoro agricolo di qualità, la prima delle quattro regionali che andranno a comporre il sistema di controllo del comparto in Friuli Venezia Giulia. La prefettura di Trieste ha ospitato la firma del protocollo che ha coinvolto il prefetto Giuseppe Petronzi, l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen in rappresentanza anche dei colleghi Stefano Zannier e Pierpaolo Roberti, i sindacati, le associazioni datoriali, l’Inps e l’ispettorato del lavoro.