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Cronaca

Agricoltura, un anno difficile: il grazie a Gemona

Coldiretti Udine celebra il Ringraziamento a cinquant’anni dal sisma, nella giornata conclusiva della fiera del formaggio
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un’annata agricola difficile, tra prezzi delle materie prime e problemi climatici. Da Gemona, Coldiretti Udine chiude il 2026 con la 76ª Giornata provinciale del Ringraziamento, nel cinquantesimo anniversario del terremoto.

Nel Duomo la messa presieduta da monsignor Valentino Costante, seguita dalla benedizione dei mezzi agricoli. Una ricorrenza intrecciata alla giornata conclusiva di “Gemona, formaggio e… dintorni”.

“Chiudiamo un’annata agricola molto difficile”, sottolinea il presidente di Coldiretti Udine Cristiano Melchior, che definisce l’appuntamento “una giornata di ricordo e di commemorazione, più che di festeggiamenti”.

Il direttore regionale Cesare Magalini guarda alle prospettive: “Abbiamo un territorio che ha tantissime possibilità”.

Alla fiera anche le aziende di Campagna Amica. “A Gemona è una presenza consolidata, ormai siamo qui da anni”, ricorda la responsabile regionale Vanessa Orlando. “Campagna Amica è un prodotto locale, è tanti formaggi ed è anche tantissimi altri prodotti”.

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