Agricoltura: Zannier-Roberti, agriturismo Medea qualifica territorio

“Una realtà che qualifica il territorio di Medea e l’intero Friuli Venezia Giulia nel segno dell’agricoltura sostenibile”. È il concetto condiviso dagli assessori regionali alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier e alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi hanno preso parte all’inaugurazione dell’agriturismo Alle Trincee a Medea. Zannier ha sottolineato “l’intraprendenza con cui è stato portato a compimento questo progetto famigliare, con una encomiabile assunzione di rischio di impresa che sicuramente ripagherà l’iniziativa che si colloca nell’ambito della produzione ortofrutticola regionale, un mercato con buone prospettive di espansione”. Roberti ha voluto rimarcare come “tutta l’azienda rappresenti un’eccellenza e una punta di orgoglio per l’Amministrazione regionale. Conosco la famiglia e so come la conduzione dell’azienda li ha impegnati dando un valore aggiunto a questo importante progetto”.

L’agriturismo è il corollario di un’iniziativa imprenditoriale avviata nel 2003 dalla Famiglia Bernecich con l’Ortofrutticola Medea, oggi specializzata nella produzione dei prodotti ortofrutticoli sia in serra che in pieno campo su una superficie di 25 ettari ai piedi del Colle di Medea. L’azienda produce frutta e verdura da agricoltura sostenibile con il marchio ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’ e rifornisce molti rivenditori locali anche nei mercati rionali di Trieste. “L’efficacia dell’utilizzo del marchio ‘Io Sono FVG’ – ha aggiunto Zannier – è dovuta proprio al fatto che esso rappresenta non solo un territorio con tutte le sue peculiarità, ma una filiera sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico”. Al taglio del nastro, accanto al titolare Mauro Bernecich, alla moglie e alle figlie, erano presenti, oltre ai due assessori regionali, anche il sindaco di Medea Igor Godeas, autorità civili, militari e religiose.