Agrifotovoltaico, la palla passa alle Regioni. Sull’Idrogeno Italia in prima linea

Regole precise per evitare che vengano installati impianti in ogni angolo penalizzando il comparto agricolo. Il ministro dell'Agricoltura Gilberto Pichetto Fratin, a Trieste per il vertice bilaterale Italia Serbia, ha specificato come l'agrifotovoltaico rappresenti una opportunità da perseguire.

Resta poi la partita dell’idrogeno nel quale l’Italia ha investito oltre 3,5 miliardi con un gruppo di lavoro al ministero che deve stilare il piano entro l’anno con la Ue che punta al 2030 alla produzione di 20 milioni di tonnellate di cui 10 prodotti nella parte interna, e il Fvg sta lavorando alla valle dell’idrogeno con Austria e Slovenia, e il resto importato in particolare nel nord africa e per questo si apre un interessante bacino.