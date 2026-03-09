Agriturismi: multe per oltre 75mila euro e 2 attività sospese

Multe per oltre 75mila euro, due agriturismi sospesi e i titolari denunciati. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel settore agrituristico in provincia di Udine. Le verifiche, svolte il 5 marzo nel Friuli collinare, hanno fatto emergere gravi inadempienze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In uno dei due esercizi è stata inoltre accertata la presenza di un lavoratore extracomunitario impiegato in modo irregolare.

Per le violazioni riscontrate entrambe le attività sono state sospese. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della Compagnia di Udine con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità, del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nucleo tutela agroalimentare e dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.