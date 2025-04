Agrivoltaico, i sindaci chiedono strumenti per governare il fenomeno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dateci gli strumenti per governare e pianificare la nascita dei parchi fotovoltaici privati sui terreni agricoli. E’ quanto chiedono i sindaci dei comuni friulani ed è il tema della conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sede udinese del Consiglio regionale. Durante l’incontro, organizzato dal gruppo consiliare Pd in Regione, i primi cittadini – pur sostenendo la bontà delle fonti rinnovabili – hanno domandato la possibilità di incidere su questo processo, che negli ultimi tempi si è sviluppato in maniera anarchica, levando non poche proteste da parte dei cittadini.

Se in alcune realtà i parchi non hanno occupato una grande porzione dei terreni agricoli, in altre hanno coperto più di un quinto dello spazio disponibile. Un esempio è il Comune di Pradamano, dove si è raggiunta quota 22 per cento.

Nelle ultime settimane la Regione ha legiferato, ponendo il limite del 3 per cento dei terreni agricoli. Ma non basta.