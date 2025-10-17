Ai domiciliari i due uomini arrestati durante gli scontri in piazza I maggio

Il gip di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto di Marco Chiopris, 45 anni di Buja, e Jan Gavino Pozzobon, 49 anni residente a Feltre, finiti in manette martedì sera durante gli scontri in piazza I maggio e ha disposto per i due la misura cautelare agli arresti domiciliari. Il giudice, quindi, ha accolto la richiesta del pm e respinto quella del difensore, l’avvocato Paolo Viola, che aveva chiesto per entrambi misure meno afflittive, ovvero il divieto di dimora nel Comune di Udine.

I due sono accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale continuata e aggravata dal volto travisato e dal fatto di essere stata commessa da più persone riunite. Reati gravi, per i quali è prevista una pena dai 3 ai 15 anni di reclusione.

In particolare Chiopris, con un precedente di lieve entità, è accusato di aver lanciato sassi e altri oggetti in direzione delle forze dell’ordine, Pozzobon – incensurato – di aver cercato di fermare i mezzi della polizia, in particolare l’idrante utilizzato per disperdere i manifestanti, colpendolo con l’asta di una bandiera, raggiungendo nell’impeto anche alcuni agenti in servizio.

Durante l’udienza di convalida, il legale dei due manifestanti aveva escluso che i suoi assistiti avessero aderito a iniziative organizzate.