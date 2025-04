Ai domiciliari una delle sei persone arrestate nell’operazione interforze

La 34enne di Pradamano Tatiana Braidic, una delle sei persone di etnia sinti arrestate martedì durante l’operazione interforze, uscirà dal carcere e sarà posta ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Il gip di Udine Giulia Pussini ha accolto la richiesta del difensore della donna, l’avvocato Piergiorgio Bertoli, di affievolire la misura cautelare in carcere disposta per la donna. La 34enne è accusata, assieme ad altre 19 persone, di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, al furto, alla rapina, al riciclaggio e all’auto riciclaggio. In un anno e mezzo, la banda avrebbe accumulato un bottino di mezzo milione di euro. Oggi, è comparso davanti al gip di Pordenone per l’interrogatorio di garanzia anche Tomas Braidic, 30 anni di Buttrio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui, il difensore, l’avvocato Riccardo Prisciano, ha chiesto la revoca della misura cautelare o, in alternativa, i domiciliari anche con braccialetto elettronico. Domani interrogatorio di garanzia davanti al gip di Venezia anche per la 33enne di Buttrio Caterina Kari, difesa da Prisciano.